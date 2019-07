Il vescovo Livio Corazza riceve il sindaco Zattini: patto per la "costruzione del bene comune"

Martedì il vescovo di Forlì-Bertinoro, Livio Corazza, ha ricevuto la visita ufficiale del nuovo sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, con il quale si è trattenuto per circa quarantacinque minuti a colloquio. Corazza ha ringraziato Zattini per aver citato, nel discorso di insediamento in Comune, il suo messaggio ai sindaci recentemente eletti, dove ha richiamato l’attenzione prioritaria ai poveri, alla famiglia, ai giovani, alla valorizzazione dei corpi intermedi, al clima di dialogo per un rispettoso modo di comunicare.

Corazza e Zattini nel loro dialogo hanno ribadito la collaborazione tra Diocesi e amministrazione comunale su queste tematiche e per la costruzione del bene comune nella distinzione dei ruoli e delle responsabilità. Al termine scambio di omaggi e foto di rito: il sindaco ha donato il catalogo della mostra promossa dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì appena conclusa al San Domenico.

Il vescovo ha ricambiato con gli “Scritti completi” di Benedetta Bianchi Porro e ha invitato il sindaco alla celebrazione di beatificazione della Venerabile si svolgerà il prossimo 14 settembre. Zattini ha assicurato la sua presenza e la disponibilità dell'amministrazione a collaborare all’evento.