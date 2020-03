Coronavirus, il sindaco aggiorna in videoconferenza i vertici di maggioranza e opposizione: "C'è bisogno di unità politica"

Si è svolta lunedì mattina, alla presenza del sindaco Gian Luca Zattini e della presidente del Consiglio Alessandra Ascari Raccagni, una capigruppo in video conferenza per parlare dell’emergenza dettata dal diffondersi del Coronavirus. "Ho voluto rendere partecipi tutte le forze politiche del nostro consiglio sulle misure adottate da questa Amministrazione per tutelare la salute pubblica e contenere la diffusione del contagio - esordisce il primo cittadino -. In queste settimane ci siamo mossi su più fronti per compensare le difficoltà dettate dall'evolversi del quadro epidemiologico, riservando particolare attenzione alle categorie più fragili della nostra società".

"Abbiamo attivato, grazie al prezioso contributo del nostro volontariato, molteplici servizi a domicilio tra cui quello della spesa e della consegna dei farmaci. In un momento come questo - aggiunge Zattini - c’è bisogno di unità politica e di uno sforzo comune che scavalchi qualsiasi etichetta di partito. Dobbiamo lavorare per il bene comune, cercando di mettere da parte ogni tipo di frizione. Ho fatto presente alle forze di minoranza che questa Giunta è disponibile ad ogni tipo di confronto perché mai come adesso c’è bisogno di collaborare nell'interesse traversale di tutta la comunità".

Per quanto riguarda l’attività consiliare si è concordato che il Consiglio Comunale verrà convocato solo a fronte di scadenze urgenti e inderogabili. Le modalità delle riunioni consiliari e delle commissioni, qualora non fosse ancora scemata l’emergenza Covid 19, verranno concordate per garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie, in base a quanto consentito dal regolamento.