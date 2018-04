Gioca col figlio in bici e cade in terra di testa: prognosi riservata per il cantante lirico

Anche la casa e le situazioni in apparenza più innocue possono riservare pericoli e insidie. Spesso è infatti l'ambiente domestico il teatro di infortuni anche gravi. Ne sa qualcosa Daniel Giulianini, 29enne, cantante lirico internazionale. Giulianini era rientrato da alcuni giorni da Vienna, dove era impegnato per motivi professionali, e domenica mattina giocava in casa assieme al figlio, in bicicletta. Il 29enne, in una manovra fatta in bicicletta, è caduto in terra a peso morto, battendo violentemente schiena e testa. Il cantante non ha mai perso conoscenza ed è stato soccorso con un codice di massima gravità dal personale del 118, che lo ha immobilizzato e portato all'ospedale di Forlì. Qui i medici si sono riservati la prognosi, essendo una caduta che ha impattato su testa e schiena, l'attenzione è massima per escludere eventuali lesioni delicate della spina dorsale.

Giulianini non si perde d'animo e dal letto di ospedale, dove si trova, rincuora amici e conoscenti: “La prognosi è riservata, ma vorrei rassicurare chi mi conosce che mi sento bene”. Quindi il ringraziamento: “Grazie ai medici e a tutto il personale del 118 e della medicina d'urgenza per quello che hanno fatto”.