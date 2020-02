Giochi e vincite in denaro: focus a Palazzo Romagnoli con l'Agenzia delle Dogane

Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale si sono ritrovati giovedì mattina a Palazzo Romagnoli per un incontro formativo, organizzato dalla Questura di Forlì-Cesena, sul comparto del gioco pubblico con vincita in denaro. Ha introdotto il questore Lucio Aprile, che ha ringraziato il direttore regionale dell'Agenzia delle Dogane dei Monopoli, Franco Cetrari, funzionari e "As.tro", associazione rappresentativa della filiera del gioco lecito, da tempo impegnata in un percorso comune con le istituzioni proposte, hanno focalizzato l'attenzione sul fenomeno del gioco illegale, del gioco patologico e dell'offerta di gioco ai minori.

Claudio Bianchella, responsabile relazioni esterne "As.tro", Rita Stecconi e Angelina Quattroni, della direzione regionale dell'Agenzia delle Dogane dei Monopoli, durante l'incontro, prioritariamente rivolto agli operatori chiamati ad effettuare i controlli del settore, hanno presentato e sviluppato alcuni dei punti di maggiore interesse che riguardano l'offerta del gioco, a cominciare da una panoramica su tutta l'offerta di gioco pubblico (Lotto, Lotteria, Gratta e vinci, Superenalotto e Bingo), per poi puntare l'attenzione sulle new slot, videolottery e sulle agenzie di scommesse, fino a concludere sulle principali tipologie di gioco irregolari presenti sul mercato.

Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo dell'Agenzia delle Dogane dei Monopoli e dei Monopoli e alla presentazione del nuovo sito dell'Agenzia, che costitutiscono uno strumento indispensabile per tutti gli operatori del settore, per le istituzioni, per gli enti locali, nonchè per le forze di polizia.