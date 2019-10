Il Rettore della Università di Ferrara a Salotto blu: "Il sistema di accesso alla Facoltà di Medicina va rivisto"

Giorgio Zauli, medico e docente di Anatomia umana, di origini forlivesi (suo padre era il notissimo avvocato Menotti Zauli), conduce una " battaglia" per la rivisitazione delle procedure di accesso agli studi di Medicina, argomento di scottante attualità in considerazione dell'allarme lanciato dalle autorità sanitarie in merito alla penuria dei medici disponibili. Zauli ne ha parlato a VideoRegione con Mario Russomanno nel corso della trasmissione "Salotto Blu" che andrà in onda martedì alle 23e15.

"Sulla questione del numero programmato dei medici ci sono state evidentemente delle valutazioni sbagliate che vanno riviste - ha affermato -. Aggiungo che il sistema dei test di ammissione va rivisto. Si tratta di test spesso nozionistici che non evidenziano la reale vocazione di un giovane. Meglio sarebbe consentire ai candidati la frequentazione per sei mesi dei corsi con l'obbligo del superamento di esami impegnativi come quello di Anatomia. A quel punto il giovane potrebbe proseguire gli studi".

"A Ferrara stiamo chiedendo le autorizzazioni per poter procedere in questo modo", ha concluso. Nel corso della trasmissione il professore ha descritto anche l'articolato sistema universitario ferrarese che vanta circa quindicimila studenti e molteplici indirizzi didattici.