Luoghi e personaggi incredibili per festeggiare un "Dante di Fumetto"

Mercoledì 25 marzo si festeggia Dantedì, una giornata nazionale dedicata al viaggio nell'aldilà che il Sommo Poeta intraprese nella Divina Commedia. Con una originale proposta da parte dalla Fumettoteca Alessandro Callegati "Calle", col titolo "Dante di Fumetto", prende avvio l’evento organizzato nell’ambito delle manifestazioni per celebrare il "Dantedì".

Contenuti conosciuti ed inediti, tavole di fumetti realizzati da tantissimi autori, famosi e meno, per narrare storia e opere di Dante Alighieri, attraverso un’ottica alternativa. Raccontare attraverso l’arte del fumetto momenti, luoghi, personaggi incredibili che, grazie all'estro artistico, permettono ai lettori di gustare la bellezza, la profondità di significato degli oltre 1500 documenti, in formato cartaceo e digitale.

Questa prima edizione avviene in un momento particolarmente difficile per l'intera nazione e il suo popolo, le iniziative dantesche già previste dalla Fumettoteca, comunque, proseguono spostandosi sulla rete, proposte online che presentano un Dante "diverso", un poeta più vicino al popolo, grazie al fumetto, alla grafica accattivante, alle parodie e alla satira che col sommo poeta ci vanno a pennello. Riscoprire un altro Dante, con Dante di Fumetto, è una bellissima occasione per ribadire che i valori unitari si posso condividere, anche online,con la passione per uno dei testi più importanti della nostra letteratura visto attraverso il medium fumettistico. Dal 25 marzo fino al 31 aprile, viene proposto l'evento dedicato al genio dell'Alighieri, con varie iniziative online sul sito ufficiale della Fumettoteca.

Iniziative da condividere, tutte originali ed esclusive, per raccontare quanto la figura del Sommo Poeta nel corso degli anni abbia segnato profondamente, oltre alle altre espressioni culturali e artistiche, il mondo del fumetto e, ovviamente, stimolato tante generazioni di giovani ad avvicinarsi con più empatia al non semplice testo dantesco. “Dante è l'unità del Paese, Dante è la lingua italiana, Dante è l'idea stessa di Italia” ha commentato il Ministro Dario Franceschini. Il Dantedì per Dante Alighieri ha raccolto l’adesione di intellettuali e studiosi e di prestigiose istituzioni culturali dall’Accademia della Crusca, alla Società Dantesca, alla Società Dante Alighieri, all’Associazione degli Italianisti alla Società italiana per lo studio del pensiero medievale e, ovviamente, la Fumettoteca Regionale dimostra di non essere da meno. Quindi, in tutta Italia c'è chi lo leggerà, lo proietterà, lo rimembrerà e, perché no, anche chi lo proporrà attraverso il medium fumettistico. Ricordarlo, oltre alle blasonate e altosonanti iniziative, è un modo per unire ancora di più il Paese in questo momento difficile, condividendo fumetti e parodie dal fascino senza tempo in grado di trovare agganci e maggior legami con lo stesso popolo. Lasciamo, quindi, la lettura dei versi, i commenti per i convenuti, e quant'altro di altamente didattico ad altre persone, la Fumettoteca, proprio dalla Romagna, una delle terre dove il poeta ha trascorso la maggior parte della vita, arrivando a Forlì presso la corte di Scarpetta degli Ordelaffi tra la fine del 1302 e l’inizio del 1303, è indubbiamente il luogo emblematico del percorso fumettistico di Dante.