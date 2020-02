Giornata del malato, messa nell'atrio dell'ospedale col vescovo Livio nel nome di Benedetta

Martedì si è celebrata la Giornata Mondiale del Malato. Per l'occasione, la Fondazione Benedetta Bianchi Porro ha presentato una mostra nell'atrio del Padiglione Morgagni dell'ospedale forlivese. La Diocesi ha consegnato in custodia, alla cappella del nosocomio mercuriale, retta da don Domenico Ghetti, una Reliquia della Beata Benedetta Bianchi Porro. Nell'atrio del Padiglione Morgagni, il vescovo Livio Corazza ha celebrato una messa; è seguito il concerto "Cantata per Benedetta" del coro polifonico Roveroni di Santa Sofia.