Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate: le divise sfilano in centro

In occasione della festa nazionale del 4 novembre, "Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forza Armate", è stato predisposto un programma di iniziative che si svolgeranno nella città di Forlì. Lunedì, alle 9 al Sacrario ai Caduti di Forlì, corso Diaz, angolo via Sant’Antonio Vecchio, si svolgerà la funzione religiosa in suffragio celebrata dal vescovo Livio Corazza. A seguire, alle 10, inizierà in piazza Morgagni la cerimonia istituzionale, alla presenza delle istituzioni locali, rappresentanze militari, associazionistiche e d'Arma. Qui avrà luogo la cerimonia dell’Alzabandiera e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Sfilata in centro storico

Le rappresentanze militari, le associaizoni e le autorità presenti, sfileranno poi lungo Corso della Repubblica fino a Piazzale della Vittoria, dove sarà data lettura della motivazione della Medaglia d’Oro al Milite Ignoto e verrà deposta corona al Monumento ai Caduti. Gli onori saranno resi da Compagnia di Formazione Interforze. Alle ore 16.30 sarà effettuata la cerimonia dell’ammainabandiera a cura di una schierante del 66esimo Reggimento Fanteria Aeromobile Trieste.

Apertura al pubblico della Caserma “De Gennaro”

Domenica, dalle 10 alle ore 17.15 e lunedì, dalle 11 alle 17.15, sarà aperta al pubblico la Caserma “De Gennaro” di viale Roma 151, sede del 66esimo Reggimento Fanteria Aeromobile "Trieste".

Museo Storico “Dante Foschi”

Sempre lunedì sarà aperto al pubblico, dalle 9 alle 12, il Museo Storico “Dante Foschi”, in via Maroncelli 3 alla Casa del Mutilato. Per informazioni è possibile contattare il numero 0543.32328 o inviare una mail a anmigforli@gmail.com.