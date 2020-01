Giornata della Memoria, donazione di libri alla media "Mercuriale"

In vista della "Giornata della memoria", che si celebra il 27 gennaio, Auser Volontariato di Forlì, nell’ambito del progetto “Incontro tra le generazioni”, partecipa alla raccolta e alla distribuzione dei volumi donati. Mercoledì alle 10 i rappresentanti Coop, Auser, Anpi e Comitato di Quartiere Romiti si recheranno all’Istituto Comprensivo numero 5 Tina Gori di Forlì (scuola media "G. Mercuriale" di via Sapinia, 38) per donare alla biblioteca scolastica 50 libri con diversi titoli, raccolti nel 2019. Coop Alleanza 3-0 organizza il 25 gennaio nei supermercati la raccolta di libri dedicati alla giornata della "Memoria".

Dal 2000, in Italia ogni 27 gennaio si svolge la “Giornata della memoria”, per riconoscere e commemorare l’olocausto in una presa di coscienza collettiva di quello che è accaduto e mai dovrà ripetersi. La letteratura è riuscita a spiegare, raccontare, testimoniare ed esprimere ciò che altrimenti non avrebbe parola, a dare voce con forza e talvolta tenerezza alle storie di persone che hanno attraversato l’orrore.

I ragazzi in particolare possono accostarsi alla memoria della grande storia anche attraverso le vicende e le esperienze individuali narrate in storie minute e personali.