Giornata Mondiale Alzheimer: serie di seminari nel territorio forlivese

Settembre è il mese mondiale dell'Alzheimer ed il 21 settembre è la giornata celebrativa istituita nel 1994 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) e dall'Alzheimer's Disease International (ADI). In occasione di questa ricorrenza, sette associazioni di volontariato della Romagna, in collaborazione con Federica Boschi, responsabile del Programma Demenze dell'Ausl Romagna e di tutte le équipes dei centri dei disturbi cognitivi e demenze dell'Ausl Romagna, hanno organizzato una serie di iniziative.

Il 21 settembre, dalle 15.30 alle 18, a cura di Rete Magica ci sarà il seminaio "Con La Rete Si può: dalla prevenzione agli interventi post-diagnostici", che si terrà al Chiosco Bar adiacente a Gommolandia. L'appuntamento sarà in collaborazione con l'Ausl Romagna e il Comune di Forlì. Il 23 settembre a Meldola, dalle 19 alle 21, il salone ottagonale dell’Istituzione ai Servizi Sociali Davide Drudi ospiterà il seminario "Con La Rete Si Puo’: come intervenire" in collaborazione con il Centro Disturbi Cognitivi Forlì ed i Comuni di Meldola, Civitella R., Galeata, Santa Sofia, Bertinoro, Forlimpopoli, Castrocaro Terme e Modigliana.

Il 30 settembre, dalle 14,30 alle 18, nel salone comunale di Piazza Saffi ci sarà il seminario "Accompagnare e accogliere la persona con demenza", a cura del Comune di Forlì, dell’Ausl della Romagna e delle Strutture per anziani del territorio.