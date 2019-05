Giornata Mondiale dell'Ambiente: a Spinadello una domenica dedicata alla pulizia dell’argine fluviale

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, incentrata quest’anno sulle problematiche ambientali e di salute connesse all’inquinamento atmosferico, proseguono domenica le attività all’acquedotto Spinadello di Forlimpopoli con una giornata interamente dedicata alla partecipazione e alla cura condivisa dell’area dei meandri del fiume Ronco.

La giornata prenderà il via alle 10:30 con una passeggiata di presentazione dell’iniziativa Custodi di Paesaggio. "Cerchiamo custodi di paesaggio che condividano con noi l’esperienza di prendersi cura dell’ambiente che ci circonda - affermano le associazione coinvolte nel progetto -. In questi anni abbiamo individuato e segnalato 3 sentieri, ora vogliamo mantenerli fruibili e migliorarli. La squadra di custodi di paesaggio che formeremo parteciperà ad una turnazione per l’anno 2019, frequentando i sentieri armati del diario del custode: un vero e proprio diario nel quale annotare pregi e difetti dell’area, immaginari futuri, problematiche da approfondire e naturalmente avvistamenti e curiosità su flora e fauna".

Dalle 15 invece i cittadini sono invitati a partecipare ad una nuova sessione di pulizia condivisa dell’argine fluviale e dell’area dei meandri che, in continuità con le azione svolte negli scorsi anni, avrà l’obiettivo di eliminare la plastica e i rifiuti presenti in zona. Anche il corretto smaltimento dei rifiuti e la riduzione nel consumo di plastica contribuiscono infatti alla riduzione dell’inquinamento atmosferico.