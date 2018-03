Forlimpopoli, in Piazza Garibaldi palloncini blu per la Giornata mondiale dell'autismo

In occasione della Giornata Mondiale di consapevolezza sull’Autismo, l’Associazione “Bucaneve x Autismo” Onlus e la Cooperativa Sociale “Lamberto Valli” Onlus di Forlimpopoli proseguono il percorso di sensibilizzazione su questo tema, già intrapreso negli anni passati, con l’obiettivo di coinvolgere la cittadinanza nella diffusione di una reale cultura della diversità intesa come formazione civica di base. Quest’anno l’iniziativa vede coinvolti per la prima volta il Liceo delle Scienze Umane “V. Carducci” di Forlimpopoli e l’Atelier del Cartone Animato di San Pietro in Vincoli. La manifestazione, patrocinata dai Comuni di Forlimpopoli e di Forlì, si terrà giovedì prossimo dalle 9 alle 12, in piazza Giuseppe Garibaldi, dove sarà allestito un punto informativo con materiale specifico sul tema dell’autismo, perché la consapevolezza passa innanzitutto attraverso l'informazione, e saranno, inoltre, regalati piccoli gadget, alcuni dei quali creati dai ragazzi dell’Associazione e della Cooperativa assieme alle famiglie.

Alle ore 10.30 circa, presso il Teatro Verdi, all’interno della Rocca, verrà presentato il cortometraggio “Tune Out”, di Claudio Tedaldi dell’Atelier del Cartone Animato, realizzato nell’ambito del progetto "ConCittadini - Creatività Accessibile”, avviato nel 2013 con il sostegno della Regione Emilia Romagna e nel tempo arricchitosi grazie al contributo prezioso di molte realtà, tra cui istituzioni, scuole e associazioni che si occupano e vivono la disabilità. Il corto è stato realizzato attraverso laboratori a cui hanno partecipato i ragazzi e i genitori dell’Associazione e della Cooperativa. Parallelamente, il tema dell’autismo è stato approfondito dagli alunni del Liceo Carducci che, assieme ai loro docenti, hanno avviato un percorso di elaborazione creativa durante alcuni incontri pomeridiani, che hanno portato alla produzione di materiali video e fotografici con la collaborazione tecnica di Claudio Tedaldi. Il film “Tune Out” racconta in meno di venti minuti sei storie vere ed emozionanti di autismo, scritte da madri e parenti di bimbi e giovani con diagnosi di autismo a cui hanno dato voce gli alunni del Liceo. I ragazzi hanno “interpretato” filmicamente il ruolo narrativo delle mamme e dei familiari delle sei storie del film, ma hanno anche ragionato, ideato e realizzato testi, disegni e flipbook (libretti animati), riflettendo insieme su un disagio che riguarda in Italia tra le 350 e le 500.000 persone e che per essere affrontato richiede un approccio multidisciplinare e integrato.