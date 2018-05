A Forlì è la "Settimana della Croce Rossa": gran finale al Parco Urbano

Martedì si celebra la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa in occasione del giorno della nascita di Henry Dunant, l’uomo che sui campi di battaglia ha avuto l’idea che ha portato alla nascita della più grande Organizzazione Umanitaria del mondo. La Giornata è un’occasione speciale in cui in tutto il mondo 17 milioni di volontari, di cui oltre 160mila in Italia, sotto un unico Emblema, testimoniano che i Sette Principi, alla base della nostra Organizzazione, sono più attuali che mai.

Durante la cosidetta “Settimana della Croce Rossa” i volontari del Comitato di Forlì hanno programmato una serie di appuntamenti per la cittadinanza su tutto il territorio.

Martedì

Lezione di Primo Soccorso e Gesti Salvavita

dalle 20.30 alle 22.30 nella sede CRI Castrocaro via P. Battanini 13 – Castrocaro

L’incontro è gratuito ed aperto alla cittadinanza.

Giovedi

Lezione di Manovre Salvavita Pediatriche

dalle 20.30 alle 22.30 presso la Sala “Punto Informazione Turistica” (Arena Hesperia) via Roma, Meldola

L’incontro è gratuito ed aperto alla cittadinanza.

Sabato

“Il Muro-Die Mauer” spettacolo di teatro civile in collaborazione con il Comune di Forlì, ore 21.00 Teatro D. Fabbri

Domenica

Stand della Croce Rossa

con misurazione di pressione e glicemia, gadget materiale pubblicitari CRI

a Meldola – via Roma (portici)

a S.Sofia – Piazza Matteotti

a Galeata – Piazza Palareti

a Civitella di Romagna – Piazza Matteotti

Domenica dalle 15.00 alle 18.30 – Parco Urbano “F. Agosto” Forlì

Stand della Croce Rossa con misurazione di pressione e glicemia, gadget materiale pubblicitari CRI, simulazione dei Cani da ricerca e trucco bimbi.