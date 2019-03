Piazza Saffi spegne le luci contro i cambiamenti climatici. Anche una pedalata e cena equosolidale

Anche quest’anno il Wwf Forlì-Cesena, con l’adesione e la partecipazione del Comune di Forlì, organizza l’evento “Ora della Terra 2019” per sensibilizzare l’opinione pubblica sui cambiamenti climatici. L’evento si inserisce nel contesto delle analoghe iniziative che il Wwf Internazionale e i Wwf nazionali (fra cui il Wwf Italia e le associazioni Wwf territoriali) promuoveranno in tutto il pianeta nella giornata di sabato. Città di tutto il mondo hanno programmato in particolare lo spegnimento per un’ora, dalle ore 20.30 alle ore 21.30, dell’illuminazione di un monumento o sito identificativo della loro storia e della loro immagine .

A Forlì, nel medesimo orario, saranno spente le luci di Piazza Saffi per attirare l’attenzione dei cittadini sugli effetti potenzialmente disastrosi del cambiamento climatico ed in particolare della perdita di biodiversità. Oltre a questo simbolico spegnimento è previsto un ricco programma durante tutta la giornata. Sabato, a partire, dalle 8.30, nel salone comunale, si svolgerà un incontro pubblico con la partecipazione dell'assessore all'Ambiente William Sanzani, le relazioni dell'apicoltore Giorgio Baracani, dell'oncologa Patrizia Gentilini e di Elisa Monterastelli, esperta di impollinatori.

Il tema sarà "Agricoltura ed Apicoltura: il loro contributo contro i cambiamenti climatici", per concentrare l’attenzione sull’importanza fondamentale delle api per il mantenimento ed il miglioramento della biodiversità, della salute umana e dell’ambiente in generale. Conduttore e moderatore del successivo dibattito sarà Alberto Conti, presidente del Wwf Forlì-Cesena. Parteciperanno anche alcune classi di studenti delle medie e delle superiori, che presenteranno realizzazioni attinenti il tema, previste all’interno del concorso "Vivano le Api".

Saranno premiate le classi vincitrici e consegnati attestati di merito. Nel pomeriggio, in collaborazione con i soci della "Federazione Amici della Bici di Forlì", alle 15.30 partirà da Piazza Saffi,(di fronte ad Eataly), una pedalata ecologica fino a S. Tomè, con visita al laboratorio di apicoltura “Energia dai fiori di Scozzoli”. Al ritorno, alle 19, ci sarà anche una cena equosolidale in collaborazione con "Equamente – Altromercato (prenotazioni per la cena telefono 0543- 36666) al Bifor, in piazza Cavour 14. A seguire, spegnimento delle luci in Piazza Saffi dalle 20.30 alle 21.30.