Riscoprire il desiderio di guardare con curiosità gli studenti: torna la "Giornata del Prof"

Si terrà dalle 14.30 alle 19.30 di martedì 5 marzo, nelle sedi dell’Istituto Tecnico “Saffi-Alberti” e dell’Istituto Tecnico Economico “Matteucci” di Forlì, in collaborazione con l’Associazione Aiuto Adolescenza, la seconda edizione de “La Giornata del Prof”. Intitolata “Il Pesce sull’Albero”, propone un percorso motivazionale rivolto ai docenti di scuola secondaria superiore di secondo grado: gli obiettivi sono rimettere in moto il desiderio di guardare con curiosità gli studenti e i colleghi, ma anche recuperare il gusto del proprio lavoro. “Ognuno è un genio, ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi, lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido”.

"Inventiva e nuove forme di insegnamento"

Perché questa frase di Einstein? "Perché la scuola – si legge sul sito web dell’Itas - anziché guardare con curiosità e affetto (la parola affetto viene dal latino afficere, cioè toccare, commuovere lo spirito), quindi con empatia i giovani, a volte rischia di metterli dentro uno stampo preformato, mortificandone le potenzialità e i talenti". "La Giornata del Prof - precisa la brochure illustrativa - vuole suscitare quella inventiva che può permettere di realizzare forme nuove di insegnamento, attente alla molteplicità delle intelligenze e adeguate a far emergere i talenti, non solo dei ragazzi, ma degli stessi docenti". A causa di un contesto di lavoro non sempre stimolante, molti "prof" finiscono per dimenticare la passione educativa che li ha mossi all’inizio e seppellire la ricchezza delle proprie capacità creative.

I laboratori

I lavori della “Giornata del Prof” saranno aperti alle 15 dalla Lectio Magistralis “Le rivelazioni nella scuola” (M. Faldi - M. Lepore). Seguiranno i laboratori dell’apprendimento trasversale (M. Faldi - M. Lepore), imperniati su "Il cielo in una stanza: comunicare in classe non è solo parlare" (D. Piccari - B. Capriotti), "L'Asl: fare scuola è davvero “un’impresa”" (E. Dall’Ara - alcuni rappresentanti delle imprese coinvolte nei progetti - R. Fabbri - M. Masina), "Intelligenza e mani: la conoscenza come introduzione alla realtà" (T. Tampellini - A. Cortesi - L. Lotti), "Tutoraggio = Tutor-agio" (L. Lama - F. Bazzocchi - docenti Tutor Ist. Saffi-Alberti) e "Stranieri in patria: la sfida delle classi multietniche" (M. Mambelli - Tutor Coop. Salvagente).

Alle 18, un alunno meritevole dell’Ite “Matteucci” riceverà la borsa di studio alla memoria della professoressa Daniela Baraghini. Al termine, restituzione in plenaria, riflessioni e conclusioni (B. Capriotti). Trattandosi di evento approvato dai due Istituti promotori, come attività formativa aperta ai docenti delle scuole secondarie di 2°grado del territorio, il convegno sarà accreditato. Per l’iscrizione inviare una mail a: spazzoli1935@gmail.com, entro giovedì 28 febbraio, indicando, oltre a cognome e nome, la scuola di appartenenza e la scelta preferenziale di due laboratori tra quelli proposti con ordine di priorità. Per altre informazioni sulla Giornata del Prof, si può andare sul sito dell’ITAS, oppure telefonare a Laura Lotti (333-6953479).