Istruzione, "A tutela del ‘dubbio’ costruttivo": ecco la "Giornata del prof"

Il 26 gennaio, dalle 15 alle 19, l’Istituto Tecnico Saffi-Alberti e l’Istituto Tecnico Economico Matteucci ospiterà la "Giornata del prof". L’idea di questa giornata di formazione, viene spiegato, "nasce dal tentativo di insinuare un dubbio nella mente e nella “pancia” di chi è nel ruolo di educare, sempre, anche senza saperlo, a volte senza volerlo, pure nel silenzio". Sono previsti quattro laboratori, organizzati dal Saffi-Alberti e dal Matteucci in collaborazione con l’Associazione Aiuto allo Studio: "Italiano, lingua seconda: una sfida possibile” (Martina Mambelli), “Fare scuola è un’impresa – il dialogo tra scuola e il mondo del lavoro è una risorsa?” (Giorgio Melegari e Piero Stella), “Intelligenza e mani – la manualità può risvegliare le menti assopite?” (Tina Tampellini e Anna Cortesi), “Tutor-agio – una modalità di relazione a scuola” (Laura Lama e Laura Lotti).

I laboratori saranno preceduti da un intervento su “L’infanzia nell’adolescenza: dialogo tra due terapeute” (Catherine Hamon e Barbara Capriotti). A seguire, sarà assegnata una borsa di studio alla memoria della professoressa Daniela Baraghini e la conclusione dei lavori verrà moderata dal professor Marco Lepore e da Filippo Bazzocchi. L’evento è approvato dai due Istituti promotori come attività formativa. Per l’iscrizione inviare una mail a: formazione@itcmatteucci.eu entro sabato 20 gennaio indicando, oltre al cognome e nome e la scuola di appartenenza, la scelta preferenziale di due laboratori tra quelli proposti con ordine di priorità. "La giornata - come spiegano gli organizzatori – è pensata e strutturata a tutela del ‘dubbio’ costruttivo, elemento insostituibile per poter poi ‘essere una Presenza’ con i ragazzi, anche strategicamente credibile".