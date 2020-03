Alla Segavecchia la "Giornata del Ragazzo al Luna Park": nel weekend il ritiro dei biglietti

Proseguono i preparativi per l'edizione 2020 della Segavecchia, in programma dal 15 al 22 marzo a Forlimpopoli. Uno dei dei primi eventi organizzati dall’Associazione Ente Folkloristico e Culturale Forlimpopolese, nata per valorizzare e mantenere vive le tradizioni popolari, è la "Giornata del Ragazzo al Luna Park", che propone l’accesso a prezzo agevolato a tutti i bambini residenti nel Comune di Forlimpopoli e nel Comune di Bertinoro.

L'iniziativa si terrà lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18 marzo: ogni bambino che vorrà usufruire della cartella di biglietti messa a disposizione dai giostrai dovrà recarsi a ritirarla sabato dalle 15 alle 18 e domenica dalle 9.30 alle 12. In occasione del ritiro verrà richiesto un contributo interamente finalizzato al parziale recupero dei costi. Verrà consegnata una sola cartella per bambino; chi volesse ritirare anche per conto di altri, dovrà avere con sé questa comunicazione con indicato nome del bambino e firma.