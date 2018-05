Giornata della Solidarietà, i forlivesi rispondono "presente": raccolte oltre 11 tonnellate di prodotti

Alimenti, prodotti per l'infanzia, ma anche articoli vari e detergenti intimi. I forlivesi hanno risposto "presenti" alla Giornata della Solidarietà organizzata dalla Fondazione Buon Pastore Caritas Forlì Onlus e il Comitato per la Lotta contro la fame nel Mondo, con il patrocinio del Comune di Forlì. Sabato sono stati raccolti ben 11.642 chili di prodotti che saranno messi a disposizione nelle prossime settimane per le distribuzioni all’Emporio della Solidarietà, tramite la tessera-punti famigliare. Sono stati raccolti 374 chili di olio di oliva, 453 chili di tonno, 1.997 chili di passata di pomodoro, 1750 chili di legumi, 3347 chili di pasta e 790 chili di zucchero. Quest’anno è stata aggiunta anche la richiesta di latte a lunga conservazione (1289 chili), sapone solido (146 chili) e dentifricio (63 chili), prodotti per l'infanzia (48 chili) e vari (1385 chili), articoli che spesso non sono sufficienti per le famiglie attraverso le raccolte delle eccedenze o le donazioni.

"Tutto questo è stato possibile grazie alla preziosa partecipazione di tanti volontari, di ogni età, provenienti dalle parrocchie, dai Centri di Ascolto Caritas e dal Gruppo Alpini Forlì - spiegano gli organizzatori -. Hanno partecipato i ragazzi del servizio civile e alcuni ragazzi iscritti al campo di condivisione e servizio “Shalom”. Un ringraziamento speciale va alla Croce Rossa Italiana - Comitato di Forlì che ha gestito per un intera giornata un supermercato, grazie alla partecipazione dei suoi volontari. Con l’impegno di tutti, è stato possibile animare la raccolta di alimenti e raccontare la solidarietà dell’Emporio a migliaia di concittadini che si sono recati a fare una spesa “diversa” nei supermercati di Forlì. La giornata, ha visto realizzarsi il dono prezioso anche di persone che, pur dichiarandosi a loro volta disoccupate o in difficoltà, hanno voluto comunque partecipare all’evento donando e condividendo a propria volta anche solo uno dei prodotti che servivano all’Emporio".