Giornate del tesseramento, l'Anpi forlivese organizza due eventi

La sezione forlivese dell'ANPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, organizza, domenica 23 febbraio, nell'ambito delle iniziative per le giornate del tesseramento due eventi, nella sede di via Albicini 25 a Forlì. Al mattino dalle 10 la proiezione dello spettacolo dello scorso anno sui fatti di Via della Ripa, dal titolo “Armati mio cuore” in preparazione del nuovo spettacolo di quest'anno, che si terrà il . Al pomeriggio un incontro conviviale tra parole e musica con Claudio Molinari. La cittadinanza è invitata.