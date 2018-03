Giornate Fai di Primavera: visite guidate alle meraviglie di Predappio

I gioielli d'arte del forlivese aprono le porte per la 26esima edizione delle giornate Fai di primavera, in programma sabato e domenica. Un'occasione unica per riscoprire con occhi nuovi ciò che ci sta accanto. "E' una grande festa dedicata ai beni culturali - afferma Sonia Faccone Padovano, capo delegazione del Fai di Forlì -. Un’occasione unica per scoprire luoghi solitamente chiusi al pubblico e sentirsi parte di quell’Italia vivace e impegnata, creata dai 9 milioni di persone che in questi anni hanno dimostrato di amare e di riconoscersi nell’immenso patrimonio culturale custodito nel nostro Paese". A Predappio porte aperte e visite guidate all'Ex Casa del Fascio e dell'Ospitalità (dalle 10 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:30; domenica ultimo ingresso alle 17), a Palazzo Varano e alla Chiesa di Sant'Antonio.