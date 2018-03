Boom di visitatori anche a Forlì per le Giornate Fai di primavera

Turisti e forlivesi hanno colto al balzo l'occasione offerta dalla 26esima edizione delle Giornate Fai di Primavera per visitare il Palazzo del Monte di Pietà, in Corso Garibaldi; Palazzo Piazza Paolucci, sede della Prefettura in Piazza Ordelaffi ; e la chiesa di San Filippo Neri. "Le lunghe code non hanno scoraggiato i visitatori che sono stati accompagnati dagli "apprendisti ciceroni" - giovani studenti delle scuole superiori - afferma Sonia Faccone Padovano, capo delegazione del Fai di Forlì -. L'evento, che avviene a livello nazionale, è stata anche e soprattutto un'occasione per divulgare la missione del Fai e per una raccolta fondi che verrà destinata al sostegno delle attività del Fai".

GIORNATE FAI DI PRIMAVERA: IL VIDEO CON GLI "STUDENTI CICERONI"