Giorno del Ricordo, il sindaco Drei depone un mazzo di fiori in via Martiri delle Foibe

Lunedì è prevista la cerimonia ufficiale. Ma domenica mattina il sindaco di Forlì, Davide Drei, si è recato alla pietra carsica in via Martiri delle Foibe per rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. "Testimoniando l'attenzione e la partecipazione dell'intera comunita' forlivese ho onorato le persone, le famiglie e le comunità che hanno vissuto i drammi consumati lungo il confine orientale deponendo un mazzo di fiori", afferma il sindaco Drei. "Il Giorno del Ricordo - ha aggiunto - è un anniversario di alto valore istituzionale e morale per la Repubblica Italiana. Lunedì, alle 9.30, faremo la cerimonia ufficiale alla presenza degli studenti e delle associazioni. Ci incontreremo sempre qui e deporremo una corona commemorativa al cospetto della Pietra che e' diventata il punto di riferimento per queste drammatiche memorie e che insieme ai ragazzi del Liceo Artistico stiamo trasformando in elemento monumentale".