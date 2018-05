Forlì celebra il Giorno della Memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi

Mercoledì è il Giorno della Memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi, ricorrenza della Repubblica Italiana istituita nel 2007. La giornata dall’alto valore simbolico si celebra in considerazione del fatto che il 9 maggio 1978 furono assassinati in luoghi differenti e da differenti matrici eversive lo statista Aldo Moro, ucciso a Roma dalle “brigate rosse” e il giornalista Peppino Impastato, assassinato in Sicilia per le sue denunce contro la mafia.

Per sottolineare l’importanza dell’iniziativa, caratterizzata quest’anno dal 40esimo anniversario dei fatti, l’amministrazione comunale di Forlì ha organizzato una cerimonia che si svolgerà alle 10.30 al cospetto della indicazione odonomastica di via Aldo Moro, angolo via Turati. Interverranno il sindaco Davide Drei e il ricercatore storico Domenico Guzzo.

Parteciperanno le rappresentanze dell’associazionismo e studenti dell’Istituto Tecnico Economico Statale “Carlo Matteucci”. Tutti i cittadini sono invitati. Per l'intera giornata di mercoledì una corona commemorativa renderà onore anche alla memoria di Peppino Impastato all'indicazione stradale nella via a lui dedicata che si trova a San Martino in Strada.