Forlì celebra il "Giorno del Ricordo": cerimonia commemorativa ed una mostra degli studenti del Liceo Artistico Musicale

Forlì celebra lunedì il "Giorno del Ricordo". Gli appuntamenti in memoria delle Vittime delle Foibe, dell’esodo giuliano dalmata e delle vicende del confine orientale, avranno inizio alle 9.30 in via Martiri delle Foibe, nel Quartiere Romiti a Forlì. Alla presenza del sindaco di Forlì Davide Drei e delle autorità cittadine, verrà deposta una corona presso la targa commemorativa che nell'area verde accoglie anche una pietra carsica proveniente dal Friuli Venezia Giulia, dedicata alla memoria della tragedia dei martiri delle foibe, dell’esodo degli Istriani, Dalmati e Fiumani.

Alla cerimonia saranno presenti anche testimoni e rappresentanti di famiglie che hanno vissuto il dramma dell’esodo. Renderà gli onori un picchetto militare del 66esimo Reggimento Fanteria Aeromobile Trieste. Interverranno anche rappresentanti del Comitato di Quartiere Romiti, una scolaresca della scuola media “Mercuriale”. A seguire alle 11, nella sala degli Angeli, nel Municipio di Forlì, alla presenza dell'assessore agli Eventi Istituzionali Sara Samorì gli studenti del Liceo Artistico Musicale di Forlì, accompagnati da alcuni professori, inaugureranno la mostra "La pietra del ricordo" nella quale sono esposti progetti di arredo urbano, da loro realizzati.