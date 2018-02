Giovane colto da malore e anziano in stato confusionale soccorsi nella neve

I tecnici della stazione Monte Falco del Soccorso Alpino Emilia Romagna sono stati impegnati domenica in due interventi. Alle ore 11.15 è stato soccorso ai Fangacci un 23 anni residente a Forlì colto da malore. E' stato valutato e stabilizzato dalla squadra Saer, formata anche da un sanitario, accorsa sul posto, che ha provveduto poi all'accompagnamento della persona in ambulanza. Alle 13.15 si è svolto il secondo intervento, in supporto alla squadra del Soccorso Alpino toscano (Sast) di Monte Falterona. L'intervento è stato richiesto per un anziano con difficoltà motorie e confusione mentale. Si trovava su una strada forestale a Fiera dei Poggi, Passo del Muraglione. L'uomo di Corniolo (Santa Sofia), raggiunto dalle squadre del Sast e del Saer è stato riaccompagnato alla sua abitazione, avvisando i servizi sociali per le cure del caso.