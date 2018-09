Giovane pianista forlivese vola in Portogallo ad un festival di fama internazionale

Una pianista forlivese è volata in Portogallo, scelta per prendere parte a una rassegna prestigiosa. Questo è ciò che è successo ad Anna Cortini, invitata a partecipare come pianista accompagnatore in occasione dell’ottava edizione di "Gravíssimo! - Low Brass International Academy and Festival".

L’iniziativa, sotto la direzione artistica dei musicisti Sérgio Carolino e Hugo Assunção, si è svolta ad Alcobaça, una località storica nei pressi di Lisbona. In questa occasione, Anna Cortini si è esibita in concerto suonando con musicisti di fama internazionale come i portoghesi Sérgio Carolino (tuba), Nuno Martins (trombone) e Mario Marques (sassofono), e l’americano Daniel Pierantoni (tuba). Il Festival "Gravíssimo!" è uno degli eventi più importanti a livello mondiale nel campo dei low brass (ottoni gravi) e ospita ogni anno alcuni dei più noti musicisti del panorama internazionale, prefiggendosi di mostrare l’immensa versatilità di questi strumenti in diversi stili musicali, dalla musica da camera al jazz. Musicisti professionisti di fama mondiale arrivano ad Alcobaça per condividere esperienze e trasmettere le proprie conoscenze a centinaia di studenti di diverse nazionalità.

“E' stata senz'altro una sfida – afferma Anna Cortini - essendo la mia prima esperienza come pianista fuori dall'Italia! Vorrei ringraziare in particolar modo il direttore artistico Sérgio Carolino per aver creduto in me fin dal primo momento, dandomi la possibilità di lavorare con grandi professionisti del settore in un contesto così stimolante. L'aver partecipato a questo festival è stata per me un'opportunità di arricchimento umano e musicale. Inoltre – aggiunge - sono venuta a contatto con un mondo a me nuovo, quello degli ottoni gravi, strumenti che conoscevo poco e che trovo incredibilmente interessanti e versatili”.

Anna Cortini ha iniziato lo studio del pianoforte presso il Liceo Musicale “A. Masini” di Forlì con Stefano Allegri e si è diplomata a pieni voti presso il Conservatorio “G. B. Martini” di Bologna, sotto la guida della di Victoria Pontecorboli. Svolge attività concertistica, didattica e di accompagnamento pianistico. È anche di fresco laureata in biologia molecolare e di sé dice: “Certamente seguire due strade così diverse per tanti anni è stata dura, il rapporto fra arte-scienza non è sempre stato facile da gestire. Ora la musica è il punto focale della mia vita, e lo è anche grazie ad esperienze come quella del Festival Gravíssimo!”.