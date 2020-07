Giovani, al centro estivo parrocchiale dei Romiti il progetto "Green Education"

Educazione ambientale protagonista al centro estivo parrocchiale dei Romiti col progetto "Green Education". In collaborazione con il Comitato di quartiere dei Romiti e con l’Istituto Comprensivo 5, una volta a settimana, il gruppo dei ragazzi del centro estivo - che ospita i ragazzi tra gli 11 ed i 14 anni - si ritrova al parco "Balducci" per un'attività di educazione integrale e sostenibile, centrata sull’aspetto esperienziale e outdoor, in un’ottica di prevenzione e di promozione umana.

"Questa uscita si propone di educare i ragazzi a vedere il loro parchetto da tutti i punti di vista - viene illustrato -: non solo ludico e sociale, dove trascorrere il proprio tempo libero insieme agli amici, ma anche come responsabilità personale, in particolare l'attività è finalizzata all'impegno attivo per la tutela e la salvaguardia della natura, a conoscere le problematiche legate all’ambiente e ad acquisire consapevolezza e comportamenti ecologici. In questa prospettiva, si considera un contributo prezioso l'intervento del presidente del Wwf di Forlì-Cesena, Alberto Conti, sulla sensibilizzazione al corretto uso dei servizi di raccolta differenziata e sull’ affermazione della biodiversità".