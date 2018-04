Giovani e anziani, le realtà del terzo settore celebrano la Giornata intergenerazionale

Il 29 aprile sarà la giornata dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra generazioni. A Forlì ci sono realtà del terzo settore che hanno a cuore il lavoro di incontro fra generazioni in ottica di solidarietà, visto come questa tematica impatta la vita quotidiana, ma anche - in prospettiva - il sistema di welfare. In occasione della giornata intergenerazionale, per dare visibilità al tema, le tre realtà in questione (Coop L'Accoglienza, Fondazione Educazione e Persona, Coop Paolo Babini) raccontano il lavoro che stanno svolgendo e gli eventi organizzati per l'occasione. In occasione della Giornata Europea della Solidarietà Intergenerazionale le tre realtà (che gestiscono tre luoghi di incontro dove l’anziano è al centro, i “Caffè per tutti”) raccontano percorsi costruiti ed eventi in programma nati per avvicinare anziani e giovani generazioni.

La cooperativa Sociale Domus Coop farà festa il 23 maggio alla presenza di nonni e ragazzi. "Ogni volta che ci incontriamo è sempre più evidente che ogni generazione ha qualcosa da donare all’altra - afferma Massimo Fabbri per la Fondazione Educazione e Persona Cooperativa Sociale Domus Coop -. L’incontro con i nonni incide positivamente sulla capacità di allacciare relazioni significative con degli adulti al di fuori della propria cerchia familiare e dall’altra parte, l’incontro con i più piccoli dà l’opportunità agli anziani di sentirsi utili nel presente e di riscoprire la gioia dell’attesa del futuro più immediato".

Festa in via Dragoni

Giovedì, al parco di Via Dragoni a Forlì, è in programma un evento pubblico e gratuito, diventato ormai una bella tradizione .Come negli anni precedenti l’evento vede la collaborazione tra la scuola dell’Infanzia Arcobaleno e la “vicina di casa” Cooperativa Sociale Paolo Babini, quest’anno affiancate da alcuni ospiti d’eccezione. Saranno infatti presenti ad animare la festa il duo musicale “Balli della tradizione popolare in Romagna” composto da Roberto Bucci (violino) e Lucio Filippi (chitarra), e la coppia di ballerini e insegnanti di danza Ivan e Anna Biondi .L’evento del 26 aprile sarà così la festosa conclusione di un percorso iniziato nei mesi scorsi che ha avuto come teatro la scuola Arcobaleno, appunto, il Centro Educativo pomeridiano della Paolo Babini e i nonni della Casa d’Accoglienza della Parrocchia di S. Paolo. L’evento avrà inizio alle 15.30 con la consueta accoglienza e il saluto delle autorità, e alle ore 16.00 si darà inizio alle danze con la musica del duo Bucci – Filippi e i ballerini Ivan e Anna Biondi. Durante la festa sarà proiettato anche il documentario “Nonna, insegnami a ballar!”, reportage del percorso sui balli popolari fatta alla scuola Arcobaleno e al Centro Educativo, contenente anche alcune interviste sulla musica e i balli “d’altri tempi” che i ragazzi del Centro pomeridiano hanno rivolta ai nonni della Casa d’Accoglienza.

Festa della Coop L'Accoglienza

Fervono i preparativi per la grande festa organizzata dalla Cooperativa l’Accoglienza, domenica dalle ore 15:30 al Polisportivo Treossi di Vecchiazzano. Il pomeriggio sarà animato dal gruppo di balli Country Wild Angels che regalerà movimento, energia e divertimento assicurato a tutte le persone presenti. Ci sarà poi uno spazio dedicato a qualche coraggioso nonno che vorrà recitare poesie comiche in dialetto romagnolo, frutto di un piccolo corso di recitazione condotto dai nostri amici Enzo e Carla, (regista ed attrice) della compagnia dialettale “Cvi de mi paes”. Si proseguirà con una ricca merenda e non mancherà, per grandi e bambini, lo zucchero filato.