Giovani impegnati sul tema della legalità: torna il concorso "Io non mi volto"

Giunge alla terza edizione il concorso "Io non mi volto", promosso dall'assessorato alla Legalità, Unità Politiche Giovanili del Servizio Cultura e Turismo del Comune di Forlì, col sostegno dell'Ufficio Scolastico provinciale di Forlì-Cesena. Il concorso rientra all'interno del progetto "Vitamina (L)egalità" co-finanziato dalla Regione Emilia Romagna. Anche quest'anno viene confermata l'importanza del tema, in quanto, la dignità, la libertà, la solidarietà, la sicurezza all'interno di un contesto sociale e comunitario non possono considerarsi come acquisite per sempre. L’educazione alla legalità è un passo fondamentale lungo questo percorso e diviene dunque elemento decisivo, con particolare riferimento ai giovani. La nuova edizione del concorso “Io non mi volto” vedrà nuovamente i giovani impegnati in un percorso di riflessione sulla legalità.

Possono partecipare al concorso le scuole medie (classi I, II, III) e le scuole superiori (classi I e II) del territorio comunale forlivese che saranno affiancate nell'attività da un tutor scolastico. Possono presentare domanda di partecipazione singole classi e gruppi di alunni di più classi che insieme non potranno superare le 30 unità. I candidati potranno partecipare con un solo prodotto/opera/elaborato legato al progetto presentato e la domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal dirigente scolastico dell'istituto interessato.

Sono pertanto ammesse più opere/prodotti provenienti dallo stesso plesso scolastico ma da candidati diversi. La partecipazione non prevede alcun costo di iscrizione e la candidatura dovrà essere presentata esclusivamente compilando l'allegato modulo al presente Bando di concorso unitamente al progetto ed al prodotto finale realizzato entro il termine perentorio previsto al 29 novembre, alle 13. Non potranno essere ammesse candidature oltre tale scadenza.

Per tutte le informazioni e la modulistica necessaria: www.comune.forli.fc.it sezione Bandi, avvisi, gare e concorsi. La premiazione dei vincitori è prevista per il giorno 11 dicembre, nel corso dell’evento dedicato che verrà organizzato al Teatro “Diego Fabbri” dal Servizio Cultura e Turismo – Unità Politiche Giovanili e dal Servizio Segreteria Generale, con il sostegno dell’assessorato alla Legalità del Comune di Forlì. I nominativi degli Istituti vincitori saranno pubblicati a conclusione della selezione e comunque entro il mese di dicembre sul sito : www.giovaniforli.comune.forli.fc.it.