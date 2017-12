La Forlì vista da due studenti Erasmus: "Scoprire piazza Saffi di notte è stato affascinante"

Forlì è uno dei poli dell’Università di Bologna più gettonati e ogni anno è scelta da centinaia di studenti della Comunità Europea per la realizzazione del programma Erasmus. Ma come si trovano gli studenti a Forlì? Lo abbiamo chiesto a Julia Delattre e Wiebke Schumacher, due studenti che hanno scelto di trasferirsi per qualche mese nella nostra città per approfondire i loro studi.

Da dove vieni? Quanti anni hai?

Julia: Ho 20 anni, sono di nazionalità francese ma sono nata a Johannesburg, in Sudafrica, e ho vissuto lì per due anni con i miei genitori. Poi ci siamo trasferiti a Parigi per 9 anni, in Nuova Caledonia per 2 anni e ora viviamo in Bretagna, nell'ovest della Francia. Ho anche origini polacche.

Wiebke: Ho 20 anni e vengo da Aachen, in Germania (Aquisgrana).



Cosa studi?

J: Sto studiando Lingue straniere applicate in inglese, cinese e italiano (licenza Lea) che include corsi di marketing, management, economia, legge e ovviamente lingue. Per il mio terzo anno di college ho deciso di partecipare al programma Erasmus per un semestre e sono stato accettato alla Sslmit, scuola di traduzione.

W: Studio Letteratura, cultura, media e scienze dei media come seconda laurea.

Perché hai scelto Forlì per il tuo Erasmus?

J: In realtà non ho scelto Forlì, ma studiando il cinese non avevo altre opportunità in Italia per il mio Erasmus.

W: Ad essere onesti non ho scelto Forlì. Studio in una piccola città in Germania (Siegen), quindi volevo essere in una città più grande per fare nuove esperienze. Dopo alcune settimane dalla scelta (quando pensavo fossi destinato al campus di Bologna), ho scoperto che sarei stato a Forlì. Così ho parlato con una ragazza che era stata a Forlì l'anno scorso e mi ha detto che non si poteva paragonare a Bologna, ma aveva comunque trascorso un bel semestre.

Come ti sembra la città?

J: La prima parola che mi viene in mente è "pacifica". Forlì è piccola, eppure c'è un'atmosfera che non ho potuto trovare nelle altre città italiane che ho visitato. Le persone sono diverse, e scoprire Piazza Saffi di notte per la prima volta è stato davvero affascinante. Inoltre siamo più di 80 studenti Erasmus qui, quindi possiamo organizzarci bene anche tra di noi.

W: Molto bella, è una città tranquilla ma in realtà c'è molto da fare: ci sono molti bei ristoranti e alcuni piccoli eventi o mercati in Piazza Saffi.

Come hai trovato l'appartamento?

J: Stavo cercando un dormitorio, un posto dove avrei potuto avere la mia camera da letto ma con la possibilità di incontrare altre persone. Ho semplicemente cercato su Google "résidence universitaire" quando era ancora in Francia e ho trovato Tower Campus, un dormitorio situato nel centro della città che accoglie studenti di varie nazionalità. Ho la mia camera da letto ma condivido la cucina con gli altri della residenza e con alcuni di loro ci incontriamo abbastanza spesso.

W: Ho trovato il mio appartamento grazie a un'organizzazione chiamata Koinè, che consiglio: mi hanno aiutato molto ed è stato abbastanza facile trovare l'appartamento. Vivo con un altro studente Erasmus.

Come te la cavi con la lingua? È difficile seguire le lezioni e studiare testi in italiano?

J: Ad essere onesti, all'inizio è stato piuttosto difficile quando sono arrivata. Ho studiato italiano per 7 anni anni a scuola, eppure sembrava che fosse la prima volta che parlavo la lingua! Con il tempo gli amici che ho trovato qui mi hanno aiutato molto, ma ho ancora difficoltà. La comprensione orale è un esercizio piuttosto duro per me, quindi immagina quale possa essere la mia comprensione nella classe di diritto commerciale internazionale. Ma con l'aiuto dagli altri studenti riesco a comprendere tutte le lezioni. Ho incontrato diversi studenti italiani molto comprensivi e amichevoli, il che è fantastico e abbastanza sorprendente rispetto a quanto tendono ad essere egoisti alcuni francesi (non tutti ovviamente, anche perchè io stessa sono francese).

W: Frequento un corso di lingua italiana. Faccio del mio meglio, ma è ancora difficile per me. Però ho solo due corsi in italiano, quindi è abbastanza facile.

Cosa ne pensi degli italiani?

J: Beh, non posso fare una generalizzazione parlando di tutto il popolo italiano in generale, ma quelli che ho incontrato sono abbastanza interessanti. Ho anche avuto la possibilità di trascorrere un weekend a Ferrara con la famiglia di un mio amico: le persone più simpatiche di sempre, mi hanno accolta come una regina ed erano molto interessati ai miei studi, alla mia famiglia, agli hobby e così via. Ho anche diversi amici italiani su cui posso davvero contare. Tuttavia, in generale mi ritrovo più spesso con gli altri studenti Erasmus.

W: Mi piace che siano così aperti e appassionati di molte cose. Inoltre sono molto inclini ad aiutarti quando ti vedono in difficoltà. Ma quello che mi piace di più di loro è che sembrano sempre così pieni di energia.

Lavori o sei uno studente a tempo pieno?

J: No, sono una studentessa a tempo pieno.

W: Sono uno studente full-time.

Cosa ti manca di più a casa?

J: Il mio cane! Inoltre non pensavo che mi sarebbero mancati così tanto il cibo e i vini francesi... Okay, sto scherzando: ovviamente mi manca davvero la mia famiglia e la vita che ho avuto in Bretagna negli ultimi 7 anni, ma so che sto vivendo un'esperienza rara e voglio "cogliere l'attimo", goderne ogni giorno.

W: La mia famiglia e i miei amici.

Il miglior cibo che hai assaggiato da quando sei in Italia?

J: Penso che questa sia la domanda più difficile. Credo che i crescioni, la polenta e il tiramisù fatto in casa siano state le esperienze gastronomiche più fantastiche per me qui in Italia. Ma devo ancora andare a Napoli per la pizza!

W: Questa è una domanda difficile perché fondamentalmente mi piace tutto. Voglio dire, la pizza è il paradiso qui, ma mi piacciono molto anche gli strozzapreti.

Ti piacerebbe trovare un lavoro in Italia e stare qui in modo permanente?

J: Non penso di "appartenere all'Italia". Le mie case sono la Francia e il Sud Africa, anche se mi piace molto essere qui e imparare la lingua un po' di più ogni giorno. L'Italia è un Paese fantastico, pieno di storia e belle tradizioni. Questo è il motivo per cui vorrei tornare quante più volte possibile qui dopo il mio semestre a Forlì, ma come turista, una "modesta visitatrice" che vuole scoprire i segreti di un'affascinante cultura.

W: Non resterei permanentemente, ma vorrei collegare il mio lavoro dalla Germania con l'Italia.