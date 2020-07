Giovani, ultimi giorni per presentare domanda per il servizio civile regionale

C'è tempo fino al 25 luglio per presentare le domande relative al “Servizio Civile Regionale”. Il Coordinamento Provinciale degli Enti di Servizio Civile della Provincia di Forlì-Cesena ricorda a tutti gli interessati che l’Avviso di Selezione Pubblica per la selezione di giovani dai 18 ai 29 anni da impiegare in progetti da realizzarsi in ambito territoriale, è consultabile sul sito "www.serviziocivilefc.it/bandi/". Per il territorio provinciale i posti a Bando sono 34 suddivisi in quattro progetti presentati: Ass.I.Pro.V Centro Servizi per il Volontariato di Forlì Cesena in co-progettazione con Anffas Forlì; Comune di Forlì in co- progettazione con Unione di Comuni della Romagna Forlivese; Federazione Italiana Scuole Materne; Consorzio di Solidarietà Sociale in co- progettazione con ARCI Servizio Civile Forlì e Cesena. I progetti hanno durata variabile dai nove agli 11 mesi e prevedono un impegno settimanale di 25 ore (con rimborso mensile di 439,50 euro). Per informazioni è possibile contattare il Co.Pr.E.S.C. di Forlì-Cesena: tel 0543.714588 – 3409623056; e-mail: copresc@serviziocivilefc.it, web:www.serviziocivilefc.it - facebook: Servizio Civile Forlì – Cesena– Coordinamento Provinciale.

