Giovanni Pascoli e Pellegrino Artusi si “incontrano” a Geo su Rai3

Giovanni Pascoli e Pellegrino Artusi: due illustri della Romagna le cui storie si incontrano in una trasmissione televisiva. Lo faranno a Geo, il celebre programma di Rai3 condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi, lunedì 19 marzo dalle ore 17.

Ospiti della puntata il sindaco di San Mauro Pascoli Luciana Garbuglia e Carla Brigliadori, sammaurese, responsabile della scuola di cucina di Casa Artusi. Carla, si cimenterà in due ricette amate e decantate dal poeta del fanciullino: risotto romagnolesco e tagliatelle al ragù. Forse non tutti sanno infatti che Pascoli, in risposta quasi campanilistica alla ricetta del risotto allo zafferano inviatagli dall’amico Augusto Guido Bianco, mise in versi la sua personalissima interpretazione del risotto alla romagnola.

Il Sindaco Luciana Garbuglia racconterà il progetto “Parco Poesia Pascoli” a Villa Torlonia e Museo Casa Pascoli, luoghi della memoria pascoliana a San Mauro Pascoli, al centro di un poderoso intervento di restauro e valorizzazione che vedrà anche la nascita di un teatro e del museo multimediale dedicato a Pascoli e alla Romagna.