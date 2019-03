Gira con una grossa chiave inglese nello zaino: "Difesa personale". Viene denunciato

Nella notte tra venerdì e sabato, verso le 2:30, una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Forlì, impegnata nei consueti servizi di controllo del territorio diretti alla prevenzione e repressione dei reati, ha proceduto all’identificazione di tre giovani che stavano passeggiando nella centralissima Piazza Saffi. Uno di essi, 19enne ferrarese, aveva al seguito uno zaino e così gli agenti, insospettiti dal suo comportamento e per il fatto che a suo carico erano emerse segnalazioni pregresse per reati contro il patrimonio, la persona e gli stupefacenti, hanno deciso di verificarne il contenuto, ritrovando una grossa chiave inglese, nuova fiammante, normalmente usata per lo smontaggio di grossi apparati meccanici. In merito, il giovane ha candidamente dichiarato di averla con sé per "difesa personale". Trattandosi, nel caso in specie, di una motivazione che non giustifica in alcun modo il possesso in un luogo pubblico di quel particolare strumento da lavoro, di contro potenzialmente utilizzabile per l’offesa alla persona, nei suoi confronti si è proceduto per il reato di porto di strumenti atti ad offendere con relativa denuncia inoltrata alla Procura della Repubblica di Forlì.