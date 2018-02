Girava con la droga sull'auto senza assicurazione: arrestato

Con la droga in auto e senza assicurazione. La polizia di Stato, nell’ambito di attivita volte al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel centro di Forlì, ha arrestato un forlivese grazie all’incessante lavoro da parte del personale della sezione antidroga in forza alla squadra mobile.

L'arresto è avvenuto martedi 6 febbraio: a finire in manette un 39enne forlivese, già noto alle forze dell'ordine, che sarebbe stato trovato in possesso di 20 grammi di cocaina già suddivisi in 4 dosi da 5 grammi ciascuna. L'uomo è stato scoperto durante un controllo stradale, mentre girava su di un'auto priva di assicurazione. Grazie all’ausilio fornito dalla polizia stradale, l’auto è stata sequestrata con un verbale di pagamento pari a circa 900 euro.