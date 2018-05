Musica, balli e tanti gadget: la Carovana anticipa il Giro d'Italia con una grande festa

Musica, balli e tanti gadget. Piazzale della Vittoria si è animato giovedì pomeriggio con la vivacità ed i colori della carovana del Giro d'Italia. Una grande festa ha caratterizzato l'attesa del passaggio del plotone, con i forlivesi che hanno partecipato con tanto entusiasmo alla manifestazione. Musica a tutto volume sparata un “bisonte” della strada con tanto lancio di caramelle e tanta allegria: questi i contorni del party, che ha visto protagonista anche il pubblico. Dai curiosi, tra cui tanti bambini, agli appassionati di ciclismo.

L'appuntamento, non bagnato malgrado qualche tuono, è stato caratterizzato dalla distribuzione degli immancabili gadget, con cappellini, magliette e zainetti. E nell'era del 2.0 non poteva mancare il tradizionale smartphone a portata di mano ad immortalare l'evento. La sosta è stata una toccata e fuga. I mezzi sponsorizzati (tra i quali una potentissima Lamborghini, una “Alfa Romeo 4C”, la “Giulia”, il suv Alfa “Stelvio” e due nuovissimi pick-up “Mercedes X”), sono ripartiti per la volta di Imola, traguardo della dodicesima tappa, spalancando l'arrivo dei protagonisti della corsa, con acclamazione per il meldolese della Ag2r La Mondiale Matteo Montaguti.