Il Giro d'Italia transiterà a Forlì, le strade interessate: come cambia la viabilità

Il Giro d'Italia giovedì attraverserà la Romagna passando dalla via Emilia. Il plotone rosa è atteso a Forlì tra le 15.30 e le 16. Proveniente da Cesena, entrerà nel territorio mercuriale percorrendo la via Emilia, viale Roma per poi proseguire per Piazzale della Vittoria seguendo la circonvallazione cittadina (viale Matteotti, viale Vittorio Veneto e Viale Italia) per poi immettersi, da piazzale Schiavonia, in viale Bologna con direzione Faenza.

Per consentire il transito della corsa rosa il traffico verrà interdetto indicativamente dalle 14.45 fino al termine del passaggio della corsa. Tale chiusura verrà messa in atto in due fasi: la prima vieterà il transito in direzione di provenienza della gara (ovvero verso Cesena) consentendo quindi gli attraversamenti del percorso e la circolazione verso Faenza. Seguirà poi la chiusura totale del traffico che avverrà col sopraggiungere della gara in prossimità di Forlì. Le chiusure verranno gestite in modo tale da evitare il più possibile inconvenienti per la viabilità.

Forlì sarà sede del secondo traguardo volante di tappa, dopo 162 chilometri percorsi. Con una media di 41 km/h i "girini" sono attesi nella città mercuriale alle 16.09, con una media di 43 alle 15.58 e con una media di 45 alle 15.48. A precedere il plotone di corridori sarà la Carovana del Giro, che farà sosta in Piazzale della Vittoria indicativamente per le 14.20. Con il suo sgargiante corteo di truck e motori, la Carovana distribuirà gadget, coinvolgendo tutti nella divertente coreografia sulla note della sigla ufficiale.