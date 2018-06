Forlì accoglie il Giro d'Italia Under 23, viabilità e percorsi: tutte le informazioni sul traffico

Fervono i preparativi in vista del Giro d'Italia Under 23, che Forlì ospiterà tra il 7 e l'8 giugno. Giovedì ci sarà l'appuntamento col cronoprologo, che prenderà il via in Viale Spazzoli nella zona antistante il Velodromo percorrendo le vie Campo di Marte, via D. Raggi, viale Corridoni, piazzale Della Vittoria e Corso della Repubblica con arrivo in p.zza Saffi. I 180 atleti partiranno singolarmente a distanza di 30 secondi l'uno dall'altro dalle ore 17.30 terminando la prova alle 19 circa. L'intero percorso di gara verrà chiuso al traffico dalle ore 16.30 per consentire, in sicurezza, lo svolgimento della manifestazione. Il percorso dovrà anche essere libero da veicoli in sosta a partire dalle 12 fino alle 21 circa, ad eccezione degli ultimi 500 metri di Corso Della Repubblica, dove la sosta verrà vietata a partire dalle 6 per consentire il montaggio delle strutture della zona di arrivo. Per permettere di raggiungere i vari punti della città senza arrivare a ridosso del percorso verranno adottate dalla Polizia Municipale di Forlì delle pre-chiusure in viale Gramsci (deviazione all'incrocio con Via Dragoni (direz. Cesena) e Via A Costa, direzione centro città) e P.le Ravaldino, con deviazione in Via Bonzanino – Salinatore di tutti i veicoli provenienti da Viale dell'Appennino. Saranno presidiati gli incroci Viale Spazzoli – Viale Fulcieri; Viale Roma – Via Campo di Marte; e Viale Roma – Viale Fulcieri – Via M. Buonarroti.

La tappa

L'indomani la città mercuriale ospiterà il traguardo della prima tappa, che scatterà da Riccione. La corsa proveniente da Ravenna entrerà in un primo momento a Forlì sulla Via Erbosa per poi svoltare a sinistra in Via Cervese ed uscire dal territorio comunale a Casemurate. Dopo aver attraversato i comuni di Bertinoro, Meldola e Predappio, il gruppo farà il suo arrivo nel territorio di Forlì alle 15.20 circa percorrendo interamente viale Dell'Appennino con svolta a destra in v.ia G. Dalle Bande Nere, proseguendo in viale Corridoni, piazzale Della Vittoria, Corso della Repubblica, con arrivo in p.zza Saffi per le ore 15.45 circa. L'intero percorso di gara verrà indicativamente chiuso al traffico circa 30 minuti prima del passaggio della Corsa per il tempo necessario al regolare svolgimento della manifestazione. Su tutte le strade del percorso verrà vietata la sosta dei veicoli a partire dalle 11 fino alle 17. Per entrambe le giornate del 7 e 8 giugno verranno istituite e segnalate le opportune deviazioni stradali nelle zone adiacenti ai percorsi al fine di agevolare la viabilità cittadina e con lo scopo di ridurre quanto più possibile i disagi al traffico. E' previsto il divieto di fermata in Corso della Repubblica nel tratto da P.le Vittoria a Via Cairoli dalle ore 11:00 alle 17:00; tra Via Cairoli e P.zza Saffi dalle 6 di giovedì 7.

Divieti di fermata

E' previsto il divieto di fermata in viale Spazzoli tra Via Caro e Via C. di Marte dalle 8 alle 21; in Corso della Repubblica tra Via Cairoli e Piazza Saffi dalle 6 di giovedì 7 alle 21 di venerdì 8; in Piazza XX Settembre dalle 8 di giovedì 7 alle 20 di venerdì 8. Stesso provvedimento in Corso della Repubblica, tra da P.le Vittoria e Via Cairoli, dalle 12 alle 21; in Viale della Libertà tra Via Borghetto Acc. e Via Marconi, dalle 8 di giovedì 7 alle 21 di venerdì 8; e in Via Marconi da V.le d Libertà a ingresso campo sportivo, dalle 8 del di giovedì 7 alle 21 di venerdì 8. In via Oriani è previsto il divieto di fermata per 30 metri lato civici dispari dalle 8 di giovedì 7 alle 18 di venerdì 8 e al parcheggio ex punto bus dalle 12 di venerdì 7 alle 20 di venerdì 8. Su tutto il percorso interessato alla gara divieto di fermata dalle 12 alle 21.

Informativa sui parcheggi

Per quanto concerne i parcheggi a lunga sosta nella zona Campus Universitario (I. Lega – M. di Savoia – Sferisterio), giovedì 7 e venerdì 8 non sarà possibile accedere o uscire da queste aree di sosta negli orari interessati alla gara. Per la giornata di giovedì è previsto il divieto di ingresso e uscita dalle ore 16 alle 19:30 circa; mentre l'indomani dalle ore 14:30 alle 16:00 circa.