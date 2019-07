Girovagano tra gli alberi in cerca di funghi e perdono l'orientamento: coppia di giovani soccorsa

Hanno perso l'orientamento mentre cercavano funghi. È quanto è accaduto domenica pomeriggio ad una ragazza di 19 anni e un ragazzo di 25 anni entrambi di Meldola. Erano partiti di buon ora è intorno alle 5 sono giunti in località La Casaccia, dove hanno lasciato la loro auto. Quindi hanno cominciato a salire lentamente verso il crinale, abbandonando poi il sentiero per inoltrandosi tra gli alberi. Ma questo girovagare tra alberi in cerca di funghi li ha fatto perdere l’orientamento. Intorno alle 16,45, stanchi e assetati hanno contattato il 118 per chiedere aiuto. La Centrale Operativa Romagna ha inviato sul posto la squadra in pronta disponibilità del Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Monte Falco, composta da 5 operatori.

Intorno alle 18,45 la zona denominata (La Valle), dove si trovavano i due è stata individuata dai tecnici che poco dopo li hanno raggiunti. Stavano bene, non avevano nessun problema sanitario, erano molto stanchi e disidratati. La squadra del Soccorso Alpino, dopo averli dissetati li ha accompagnati alla macchina. L’intervento si è concluso alle 19,30.