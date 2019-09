La 5°C di Geometri del 1979 festeggia i 40 anni dal diploma con una gita a Roma

Si sono diplomati nel lontano 1979 e per festeggiare i 40 anni dal diploma sono andati in “gita” a Roma. I “ragazzi “ della 5°C di Geometri di Forlì da quel diploma si sono riuniti ogni anno per due volte (cena estiva e invernale) pur con qualche defezione, ma sempre in almeno dieci su 17. Dieci anni fa, per i 30 anni, hanno fatto un’altra gita a Portorose. Hanno partecipato Roberto, Angelo e Massimo, geometri libero professionisti; Vincenzo e Massimo, presidenti di cooperative edili; Lucio, commercialista; Massimo, pensionato con illustre carriera in polizia; Fabrizio, dipendente comunale con una vita dedita allo sport; e Alberto, pensionato con anche cittadinanza americana.