Giudici Popolari per le Corti d’Assise e le Corti d’Appello: ultimi giorni per l'iscrizione agli albi

E’ fissato al giorno 31 luglio il termine ultimo per l’iscrizione agli albi dei Giudici Popolari per le Corti d’Assise e le Corti d’Appello. Ai fini dell’iscrizione è necessario essere in possesso della cittadinanza italiana, godere dei diritti civili e politici, essere nella fascia d’età compresa tra i 30 ed i 65 anni, essere in possesso della licenza di scuola media di primo grado per le Corti d’Assise e di scuola media di secondo grado per le Corti d’Assise d’Appello, nonché dimostrare di avere una buona condotta morale.

Sono esclusi dagli albi i magistrati e più in generale i funzionari in attività di servizio appartenenti all’ordine giudiziario, il personale delle forze armate dello stato o di altri organi di polizia, i ministri di culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione. Il modulo di domanda per l’iscrizione è disponibile all’Ufficio Elettorale del Comune di Forlì, piazzetta della Misura 5, o scaricabile dal sito web del Comune di Forlì: www.comune.forli.fc.it. Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Elettorale, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle ore 13 chiamando il seguente numero 0543/712864.