Ultimo saluto in forma privata per Giulia. Ci sarà un momento di raccoglimento con tutti gli amici

Una cerimonia laica ricorderà Giulia Balestri, la 26enne scomparsa in un tragico incidente stradale nella nottata tra sabato e domenica in viale Marconi a Castrocaro. L'appuntamento, informa la madre Laura Servadei, ci sarà la prossima settimana: data e orario sarà comunicato a tutti gli amici. "Abbiamo comunque disposto che l'ultimo saluto sia in forma strettamente privata pertanto la salma non sarà esposta - è il messaggio della madre, presidente della scuola musicale "Gioacchino Rossini" -. Grazie a tutti per la affettuosa partecipazione e per rispettare le volontà della famiglia".

Fioccano su Facebook i ricordi di Giulia. Tante le persone che la descrivono come una "splendida persona". Commovente la testimonianza di Andrea: "Aveva un sorriso ed una parola amica per tutti, si faceva in quattro per ogni situazione amicizia o non amicizia che si trattasse. Questa è veramente una perdita immensa. Per quello che possiamo dobbiamo assolutamente farla vivere ancora dentro di noi e con noi. Finché vita ce lo permetterà".