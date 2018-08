Giulianini nuovo comandante della Municipale, l'Asaps: "Professionalità e conoscenza del territorio"

Daniele Giulianini, 55 anni, cesenate, per lunghi anni vice comandante della Polizia Municipale di Forlì, è stato nominato Comandante del Corpo di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese. La nomina pone termine ad una polemica che si protrae da mesi e che ha visto come ultimo apice la rinuncia del primo arrivato nella procedura di selezione promossa dall'Unione dei Comuni. La notizia, pur essendo decisa da giorni, non è stata annunciata ufficialmente dall'Unione dei Comuni, né ha ricevuto il classico augurio dei sindaci del territorio. A fargli gli auguri di buon lavoro, invece, è intervenuta l'ASAPS, che ha sede a Forlì e attraverso i suoi osservatori permanenti sulla sicurezza stradale e urbana svolge un attento monitoraggio dei fenomeni di insicurezza in campo nazionale.

"Siamo certi - ha detto Giordano Biserni, Presidente dell'ASAPS - che la professionalità, la conoscenza del territorio e le capacità organizzative del Comandante Giulianini, gli consentiranno di svolgere il suo delicato compito dedicando una particolare attenzione al presidio del territorio". Con 15 Comuni, 188.670 abitanti ed un'estensione di 1861 kmq, l'Unione è il più grande ente associato della Regione Emilia Romagna. Conclude la nota: “La collaborazione tra ASAPS e Corpo di Polizia Locale della Romagna forlivese è stata peraltro di recente rafforzata con il lancio, insieme al vice comandante operativo Andrea Gualtieri, della campagna di sicurezza stradale estiva con la quale saranno potenziati i servizi di controllo, finalizzati a prevenire il fenomeno della guida in stato d'ebbrezza e l'uso del telefonino al volante: fenomeni che l'ASAPS combatte da 27 anni con un instancabile impegno”.