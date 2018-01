La Giunta approva il Piano triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020

La giunta comunale ha approvato martedì il Piano triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza 2018-2020, che prende in esame il complesso dell’attività gestita dal Comune ed evidenzia le azioni e le misure di prevenzione e contrasto dell’illegalità che sono già in atto e che sono da proseguire o implementare e altre azioni specifiche che ci si impegna ad attuare. Il nuovo piano, in linea con quello precedente, contiene indicazioni che impegnano le amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della propria realtà amministrativa ed organizzativa nella quale si svolgono le attività esposte ai rischi di corruzione, intesa in senso lato di “malamministrazione”, e all'adozione di concrete misure di prevenzione. Inoltre conferma il ruolo del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza come soggetto titolare del potere di predisposizione e di proposta del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, ma evidenzia l'esigenza di precisare i soggetti che coadiuvano il responsabile nella predisposizione e attuazione della strategia di prevenzione della corruzione all'interno dell'organizzazione. Ribadisce inoltre l'importanza di esplicitare le modalità di monitoraggio dell'attuazione del Piano e l'esigenza di coordinamento con i diversi strumenti di programmazione.