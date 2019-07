Cicognani, assessore al Bilancio: "Non siamo catapultati da Marte, c'è molta esperienza in questa giunta"

Dopo il debutto nel consiglio comunale di venerdì pomeriggio, inizia il lavoro per la nuova giunta di Gian Luca Zattini, composta per ora da otto assessori, un nono se ne potrebbe aggiungere tra alcuni mesi, dopo la defezione di Roberto Agnoletti per la casella dello 'sport'. Tra i “sicuri”, indicati da Zattini stesso fin dall'indomani della vittoria elettorale c'è Vittorio Cicognani, uomo di fiducia del sindaco, per dieci anni suo assessore al Bilancio alla guida di Meldola. Cicognani è l' “uomo dei conti”, quello che dovrà bilanciare tra le innovazioni politiche del nuovo governo cittadino di centro-destra e la necessità di far quadrare i registri contabili del Comune. Ma non solo, a Cicognani va anche la delega “pesante” dei lavori pubblici. Ecco come la pensa Cicognani, commercialista forlivese

Cicognani, ha già dato una 'sbirciata' al bilancio dei suoi predecessori? Come lo ha trovato?

“Non sono ancora riuscito a guardarlo nel dettaglio, ma non mi aspetto nessun problema dal punto di vista normativo-legale, non ho alcun motivo per dubitare della sua correttezza. D'altra parte non sono qui per trovare cose che non vanno bene ed eventuali problematiche le affronteremo senza drammatizzare, senza fare caccia alle streghe. Il nostro intendimento è andare a verificare dove e come vengono spese le risorse e poi in base alle nostre sensibilità andare eventualmente a modificare un indirizzo, ma solo se ci sarà bisogno. In termini generali lascia perplessi l'aver trovato un avanzo di bilancio libero molto alto, che secondo me non è segno di buona programmazione”.

Che priorità il sindaco Zattini le ha posto per trovare le risorse il prima possibile?

“Quelle già indicate in campagna elettorale, la prima sono le risorse per portare la facoltà di Medicina a Forlì, è il primo input del sindaco. Il secondo è verificare l'edilizia scolastica dato che ci hanno palesato diverse criticità nella campagna elettorale, e poi gli impianti sportivi, che girandoli tutti abbiamo visto che c'è bisogno di parecchi investimenti per renderli fruibili al meglio”.

Assessore al Bilancio, ma anche ai Lavori pubblici. Due deleghe pesanti...

“E' stata una scelta voluta del sindaco mettere assieme lavori pubblici e bilancio, per un motivo semplice: senza risorse non si fanno i lavori pubblici, creare delle figure separate significa creare doppioni e avere perdite di tempo”.

Ma ce la farà a farle entrambe?

“Siamo una squadra, le scelte strategiche saranno condivise nella giunta, le deleghe servono per avere una persona che faccia da punto di riferimento, ma le cose importanti passano e passeranno tutte dalla discussione in giunta”.

Per il bilancio, ci dobbiamo attendere una riduzione di tasse locali?

“Diminuire la tassazione è l'obiettivo principale per quanto riguarda il bilancio. Anche perché, avendo sempre negli ultimi anni alti avanzi liberi, i casi sono due: o si è chiesto troppo alla città o non si è stati in grado di spendere le risorse chieste, tutte e due le cose sono negative. Un'amministrazione dovrebbe tendere al pareggio e non ad un avanzo, non è un'attività economica”.

Il bilancio 2019 è già impostato, se ne parla per il prossimo?

“Sicuramente il tema delle tasse locali andrà affrorntato per il 2020, vedremo come”.

Lavori pubblici, l'opera più grossa è il completamento della tangenziale. Resta una vostra priorità?

“Certamente rimane una priorità, per motivi vari è rimasta a metà e bisogna concluderla”.

Come si sta trovando con uffici nuovi, che hanno attuato fino a ieri politiche di centro-sinistra?

“Ngli uffici trovo, come penso sia giusto, collaborazione, rapporti cordiali, molte delle persone che ci lavorano le conosco già personalmente. Non ci saranno problematiche particolari. Come è giusto che sia politicamente ognuno la vede come vuole, noi siamo qui per amministrare, i dipendenti devono adempiere al loro ruolo come noi al nostro”.

Come si trova nel nuovo ruolo?

“Mi inorgoglisce molto, sono di Forlì, abito in centro storico. Ho molte aspettative anche da me stesso, per mettermi alla prova nella mia città, che amo e che vorrei lasciar meglio di come l'ho trovata”.

Sarà assessore a tempo pieno o manterrà anche la sua attività?

“Sono un libero professionista, ho sempre mantenuto l'attività di commercialista anche mentre amministravo a Meldola e lo farò anche a Forlì. Non vedo particolari problematiche, ho l'ufficio in via delle Torri, contiguo al Comune. Il mio impegno sarà massimo, come ho sempre fatto a Meldola. D'altra parte non posso chiudere il mio studio professionale per cinque anni, perché non si vive di politica e terminata quest'esperienza tornerò al mio lavoro. E poi mi piace fare il mio mestiere”.

La formazione della giunta è stata travagliata, presentata all'ultimo giorno, preceduta da un vertice di maggioranza-fiume, con l'uscita di scena all'ultimo di un assessore praticamente dato per certo. Come l'ha vissuta?

“Non ho vissuto questa fase in termini drammatici, l'aver presentato la giunta in Consiglio comunale è stato fatto per rispetto ai consiglieri comunali, che sono i veri gestori del Comune. Qualcuno forse non aveva capito bene l'impegno che doveva dare all'amministrazione, qualcun altro ha fatto valutazioni economiche e lavorative perché ci avrebbe rimesso dei soldi, ma quella che è stata varata è una giunta di persone competenti, e quasi tutte con esperienze amministrative alle spalle, non siamo stati catapultati da Marte a fare qui non so cosa, siamo persone che hanno già affrontato le problematiche delle macchine comunali. E' motivo di sicurezza nella gestione, non siamo improvvisati”.