Gli Alpini di Forli sfilano per le vie del centro e celebrano la battaglia di Nikolajewka

Domenica si svolgerà in Piazza Saffi una solenne cerimonia denominata "Per non dimenticare: Nikolajewka 1943" a cura del Gruppo Alpini Forlì. L'appuntamento avrà inizio alle 9 con il ritrovo in piazza. Alle ore 9.20 l'Alzabandiera e deposizione corona alle lapidi dei caduti al Sacrario e alle 9.45 la Santa messa celebrata nell'Abbazia di San Mercuriale. Il programma prosegue alle ore 10.45 con la sfilata nel centro storico con tappa in via Delle Torri, Piazza Ordelaffi, Corso Garibaldi e Piazza Saffi accompagnata dalla Banda Alpina. Si conclude alle ore 11.15 con le allocuzioni delle Autorità e il Carosello della Banda Alpina di Orzano del Friuli.