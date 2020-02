Gli Alpini sfilano in centro per commemorare la battaglia di Nikolajewka

Si è svolta domenica, in Piazza Saffi, una solenne cerimonia denominata "Per non dimenticare: Nikolajewka 1943" a cura del Gruppo Alpini Forlì. L'appuntamento ha avuto inizio alle 9 con il ritrovo in piazza, poi l'Alzabandiera e deposizione corona alle lapidi dei caduti al Sacrario e la Santa messa celebrata nell'Abbazia di San Mercuriale. Il programma è proseguito con la sfilata nel centro storico con tappa in via Delle Torri, Piazza Ordelaffi, Corso Garibaldi e Piazza Saffi accompagnata dalla Banda Alpina. Si è poi concluso con le allocuzioni delle Autorità e il Carosello della Banda Alpina di Orzano del Friuli.