Gli fanno l'alcol test dopo l'incidente: aveva un tasso quattro volte oltre il limite

Era alticcio al volante il 39enne faentino, già noto alle forze dell'ordine, rimasto coinvolto nella serata di sabato in uno scontro tra due auto avvenuto a Modigliana. Nel sinistro è rimasto lievemente ferito un 57enne modiglianese. Il 39enne presentava i tipici sintomi di una persona che aveva alzato troppo il gomito, come alito vinoso, occhi lucidi e difficoltà nell’articolare il linguaggio. Sottoposto al test con l'etilometro, è risultato positivo con un tasso di 2 grammi per litro, quattro volte superiore al limite fissato in 0,50 grammi per litro. I Carabinieri hanno provveduto alla decurtazione di 10 punti e al contestuale ritiro della patente di guida per il successivo inoltro alla Prefettura di Forlì.