Gli scout salutano il vescovo Pizzi: a Predappio l'assemblea primaverile dell'Agesci

Si è tenuta domenica mattina a Predappio l'assemblea primaverile della Agesci (Associazione guide e scouts cattolici italiani) della zona di Forlì, nel corso della quale sono stati presentati i risultati di un lavoro di approfondimento formativo svolto da tutte le Comunità Capi. Ha inoltre avuto luogo anche l'elezione di due rappresentanti Regionali per la Zona di Forlì. Monsignor Lino Pizzi, vescovo emerito della diocesi di Forlì, ha celebrato la messa: è stato un momento per salutare tutti i capi dell'Associazione, con il Comitato di Zona che ha consegnato a Pizzi un dono a memoria del cammino svolto insieme in questi anni. Al termine della mattinata si è svolto il pranzo organizzato e gestito dal Masci (Movimento cout cattolici italiani) e dalla Traccia.