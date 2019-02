Gli studenti del Cnos-Fap in visita in Municipio ricevono in dono la Costituzione Italiana

Visita in Municipio degli studenti del Cnos-Fap, il Centro di formazione professionale dell'Opera Salesiana, accompagnati dal direttore Sergio Barberio, da docenti e collaboratori. L'incontro, avvenuto nella Sala del Consiglio Comunale, alla presenza del sindaco di Forlì Davide Drei, è stata l'occasione per ricordare l'importanza del percorso di cittadinanza e di educazione civica, nell'ambito di un proficuo e costante dialogo intercorso, in questi anni, tra l'amministrazione e il Centro di formazione “Don Bosco”. Al termine della visita, il sindaco ha donato personalmente a tutti i ragazzi presenti, appartenenti a venti diverse nazionalità, una copia della Costituzione Italiana, ricordando i valori di libertà, democrazia e pace, principi fondanti della comunità