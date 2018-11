Gli studenti del Liceo Artistico e Musicale: "No all'accorpamento con il Ruffilli"

"No" all'accorpamento con l’Istituto Professionale Ruffilli e la rispettiva degradazione dell’identità di tutte le scuole coinvolte. Ad esternare il "profondo dissenso" all'ipotesi sono i rappresentanti alunni del Consiglio di Istituto del Liceo Artistico e Musicale Statale di Forlì in una lettera inviata al presidente della Provincia Gabriele Fratto e al dirigente scolastico Giuseppe Pedrielli.

"Il Liceo, a seguito di un duro e travagliato percorso di affermazione e di riscatto del proprio nome, non può vedersi snaturato dalle proprie radici -insite nel nome stesso- e, anzi, si impegna ad accrescere ogni giorno il valore del suddetto - si legge nella missiva degli studenti -. La nostra necessità di espressione personale, di conoscenza e di esperienza, appoggiata dall’impegno del dirigente scolastico Fabio Gramellini, e dagli ammirevoli professori, è portatrice di una conseguente volontà di crescita e di un inevitabile riconoscimento esterno. Da questo, può aversi un progressivo incremento di iscrizioni sino al raggiungimento dell’attualmente mancante stabilità burocratica". "Considerati inoltre gli innumerevoli affanni e sforzi del corpo docenti, la costante e intensa dedizione di chi ha riempito aule, corridoi e laboratori da diversi anni a questa parte, sarebbe di grande rammarico veder vanificarsi il nome e l’intera immagine di un’anima già indipendente, unica e affermata", concludono.

Gli interventi politici

Sulla questione si è mobilitato anche il mondo politico. La Lega Nord, attraverso il consigliere regionale Massimiliano Pompignoli, ha interrogato la giunta per sapere "a chi sia ascrivibile la 'paternità' della proposta" e se il progetto di smembramento comporti esclusivamente "una divisione amministrativa o, più verosimilmente, implichi l'aggregazione dei percorsi formativi dell'attuale istituto professionale con altri plessi del forlivese e quindi un vero e proprio 'trasloco' di studenti, attrezzature e laboratori".

L’ipotesi di smembramento dell’Istituto professionale 'Ruffilli' "non convince nemmeno" il Pd. E' quanto afferma il segretario del Pd forlivese, Valentina Ancarani, che argomenta: "Sono due sostanzialmente le ragioni che suscitano forti perplessità. La prima è che quanto proposto non ha previsto un adeguato coinvolgimento, nei processi decisionali, dei lavoratori e delle famiglie interessate. La seconda è che tale 'spacchettamento' non pare la via più adeguata per rafforzare e rilanciare l’Istruzione professionale, settore di cui il territorio forlivese ha estremo bisogno".